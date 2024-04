Casi di scabbia al liceo di Avola, la sindaca chiude la scuola: deputato Pd solidarizza con la dirigente

La sindaca di Avola, Rossana Cannata, ha emesso un provvedimento di chiusura del liceo Majorana in seguito alla segnalazione di presunti casi di scabbia da parte di alcuni genitori.

Il diffondersi delle prime notizie sui presunti casi di scabbia ha scatenato il timore di un possibile contagio tra le famiglie, che hanno optato per non fare frequentare le lezioni ai propri figli.

Di conseguenza, la sindaca, in seguito a consultazioni con l'Asp di Siracusa e il Libero consorzio di Siracusa, ha deciso di sospendere le lezioni "a partire da oggi e fino a ulteriori disposizioni", agendo per precauzione.

“L’atteggiamento della sindaca Rossana Cannata e la sua denuncia via social nei confronti del dirigente scolastico Calogera Alaimo, a cui sento di esprimere massima solidarietà, è un abuso di potere”.

A dichiararlo è Tiziano Spada, deputato regionale del Partito Democratico, in merito alla vicenda che ha interessa la chiusura dell’istituto Majorana per un singolo caso di malattia infettiva, per cui il soggetto è stato curato ed è risultato guarito.

“La sindaca – continua Spada - avrebbe dovuto approfondire con l’Asp di Siracusa le procedure messe in atto da parte della dirigente stessa prima di disporre la chiusura dell’istituto e orchestrare il tribunale dei social, esponendo alla gogna mediatica una professionista che ha operato nel rispetto della legge. limitandosi a puntare il dito sui social, è non solo un esempio sbagliato di politica ma anche di cattiva gestione della comunità”.

Il parlamentare regionale aggiunge: “È noto come da diverse settimane l’attenzione si stia concentrando sulla sicurezza delle scuole avolesi. La fuga di notizie, incontrollata da parte di chi amministra, ha portato anche a episodi di bullismo nei confronti di studenti accusati ingiustamente di aver contratto una malattia infettiva. Tesi, quest’ultima, smentita categoricamente dai certificati medici dei soggetti interessati. Il caso certificato è stato soltanto uno, subito comunicato dalla dirigente per avviare le procedure previste dalla legge. La sindaca dovrebbe sapere che governare una città vuol dire anche saper gestire i momenti più complicati e non farsi condizionare dagli eventi” conclude Spada.