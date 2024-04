Serate danzanti non autorizzate, sanzionati tre locali del litorale ibleo

In occasione dei controlli amministrativi effettuati in un esercizio pubblico di Marina di Ragusa, nonostante il titolare fosse stato diffidato dal Questore a non effettuare attività di pubblico spettacolo senza avere ottenuto il previsto titolo autorizzatorio, è stato accertato lo svolgimento di un intrattenimento danzante in assenza della verifica di agibilità della struttura ed in assenza della licenza del Questore. Conseguentemente il titolare dell’esercizio commerciale oltre ad essere stato sanzionato amministrativamente è stato, altresì, deferito all’ Autorità Giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.

Il personale del Commissariato di Polizia di Modica, in occasione dei controlli amministrativi interforze effettuati in due esercizi pubblici siti nelle frazioni marinare di Scicli, nonostante i titolari fossero stati diffidati dalla competente Autorità a non effettuare attività di pubblico spettacolo senza avere ottenuto i previsti titoli autorizzatori, accertava in entrambi i locali lo svolgimento di intrattenimenti danzanti in assenza della licenza del Questore. I titolari degli esercizi commerciali, oltre ad essere sanzionati amministrativamente, sono stati segnalati alla competente Autorità giudiziaria per le violazioni di legge riscontrate.