Pallamano, in serie B la capolista Alcamo gioca a Messina

Prova di esame di maturità per la capolista Alcamo nell’ottava giornata del Campionato di serie B Drago di Pallamano Maschile. Formazione trapanese capolista del campionato va a fare visita al Beach Team Messina, quarta forza del campionato con l’obiettivi di tenere quantomeno a 3 punti l’Aretusa. Ma il team peloritano se vuole mantenere la quarta piazza, non può permettersi passi falsi.

E proprio alla quarta posizione punta il Marsala che ospita il Ragusa mentre il Girgenti passato in terza posizione ospita il Villaurea.

Per quanto riguarda gli altri incontri, l’Albatro Siracusa aspetta tra le mura amiche l’Agriblu Scicli mentre il Cus Palermo andrà a fare visita allo Scicli Social Club.

Rinviato il confronto tra l’Aetna Mascalucia e l’Aretusa.

Questo il quadro completo dell’ottava giornata di ritorno.

Marsala - Ragusa 20/04 17.30--> Sardisco - Venturella;

Albatro - Scicli 21/04 16.00--> Manuele - Manzella;

Mascalucia - Aretusa rinviata;

Girgenti - Villaurea 20/04 18.30--> Trapani - Danubio;

Scicli Social Club - Cus Palermo 20/04 19.30--> Manuele - Manzella;

Alcamo - Messina 21/04 18.00--> Pollaci - nania fabio - Chiarello;

La_Classifica

Alcamo 33

Aretusa 30

Girgenti 29

Beach_Team_Messina 23

Marsala 22

Aetna_Mascalucia 20

Scicli_social_Club 16

Villaurea 13

Agriblu_Scicli 10

Ragusa 8

Albatro_Siracusa 8

Cus_Palermo 4