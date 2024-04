Misterbianco. Chiede soldi ai familiari e minaccia la madre: arrestato 24enne

I Carabinieri della Tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 24enne, poiché responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia. Nel primo pomeriggio, la Centrale Operativa del Comando Provinciale di Catania ha ricevuto una richiesta di aiuto da parte di una donna di Misterbianco, che ha segnalato di essere stata aggredita dal figlio, che si è scagliato contro di lei a seguito del suo rifiuto di consegnargli una somma di denaro richiesta.

Immediato l’invio, da parte dell’operatore della Centrale, di una pattuglia dell’Arma che si trovava nei paraggi impegnata in un servizio di prevenzione all’illegalità diffusa sul territorio. I militari hanno raggiunto l’abitazione in una manciata di minuti, e giunti sul posto si sono trovati davanti l’androne del palazzo a soqquadro, con un portaombrelli a pezzi e dei cocci di vetro disseminati sul pavimento.

I militari sono infatti stati accolti dalla donna che aveva chiesto l’intervento e dal suo anziano padre, entrambi ancora in stato di agitazione. Una volta tranquillizzati e, sentendosi al sicuro, la signora ha raccontato ai militari che il figlio poco prima era andato a bussare a casa del nonno, residente sullo stesso piano, ma non avendo avuto risposta da quest’ultimo che al momento non era in casa, è andato in escandescenza credendo che questo non gli rispondesse di proposito. Nello specifico il giovane ha iniziato a scagliare calci e pugni contro la porta dell’abitazione. A questo punto, dopo aver danneggiato la porta dell’abitazione, il giovane è rientrato in casa ed ha iniziato a chiedere soldi alla mamma, in maniera molto insistente pretendendo, addirittura, un passaggio in macchina per andare a comprare la droga.

La donna ovviamente si è rifiutata nettamente di accettare le richiesta del figlio che, per tutta risposta, ha iniziato dapprima, a minacciarla di morte e ad insultarla pesantemente, per poi distruggere tutto ciò che trovava sul suo percorso.

Intanto, anche gli zii del giovane, tutti residenti nello stesso stabile, hanno raggiunto i Carabinieri, ai quali hanno spiegato che, poco prima, al loro rientro, avevano trovato il nipote nell’androne della palazzina in preda ad uno stato d’ira, e dunque pensando che potesse stare male, dapprima gli hanno prestato soccorso e poi anch’essi hanno ricevuto una richiesta di denaro.

Solo una volta che ha ottenuto il denaro dagli zii, il 24enne si è tranquillizzato ed è uscito di casa.