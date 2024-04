Lo stupro di gruppo a Palermo, al processo 11 istanze di parti civili

Sono dieci, oltre al Comune di Palermo, le possibili parti civili del procedimento che si apre oggi e che vede coinvolti sei dei sette giovani accusati dello stupro di gruppo ai danni di una loro coetanea, oggi ventenne: si tratta di associazioni che vogliono partecipare intanto all'udienza preliminare, in corso davanti al gup del Tribunale di Palermo Cristina Lo Bue. Il giudice valutera' le istanze e decidera' sulle ammissioni il 29 aprile. L'udienza riguarda l'episodio del 7 luglio al Foro Italico di Palermo: in un cantiere abbandonato, sette giovani violentarono l'amica di uno loro, filmandola e facendo girare i video. Oltre al Comune si sono presentate Mete Aps, Millecolori onlus, Associazione nazionale donne in rete, Le Onde, Biblioteca delle donne, Insieme a Marianna, Emily, Mezzocielo, Contro tutte le violenze, La Casa di Venere. Non era presente la vittima che si trova in una struttura protetta. Gia' condannato a 8 anni e 8 mesi dal Tribunale dei minorenni l'unico del gruppo che all'epoca nona ancora maggiorenne.

I legali della difesa dei sei imputati chiederanno nella prossima udienza il giudizio abbreviato per i loro assistiti. In questo modo in caso di condanna avrebbero lo sconto di un terzo della pena. Inoltre i legali hanno anche consegnato un fascicolo contenente due video. In uno si vedrebbe la ragazza alla Vucciria che offre da bere ai giovani e poi mostra al gruppetto il cellulare. Secondo la difesa sono scene di sesso con altri ragazzi. Nel secondo video si vedono le immagini delle telecamere nella zona del Foro Italico, in cui si vede la giovane a capo della comitiva in cammino. Secondo la difesa il video dimostrerebbe che la giovane non sarebbe stata costretta a seguire i ragazzi al Foro Italico dove sarebbe avvenuto il presunto stupro.