Catania, legalità scuola rugby: continuano gli incontri tra studenti e poliziotti

Lo scorso 15 aprile una rappresentanza del Reparto Mobile della Polizia di Stato di Catania ha partecipato ad un incontro con gli studenti ed i docenti dell’I. C. S. “M. Pluchinotta” di S. A. Li Battiati, nell’ambito della progettualità “Legalità Scuola Rugby”, nata dal sodalizio tra le Fiamme Oro della Polizia di Stato, i Reparti Mobili del sud Italia, la F.I.R. e le associazioni sportive presenti sul territorio.

L’iniziativa nasce per favorire la diffusione della cultura della legalità e dell’inclusione sociale, sottolineando l’importanza del benessere psico-fisico insito nella pratica sportiva.

Lo sport costituisce un legame tra generazioni e promuove una società fondata sull’inclusione, sulla solidarietà e sul rispetto delle regole.

Destinatari di tale progetto sono i giovani delle scuole medie primarie che hanno così la possibilità di conoscere uno sport, il rugby appunto, che affonda le proprie origini su solidi valori condivisi dalla Polizia di Stato, fulcro per la crescita ordinata e serena della società.

Nel corso dell’incontro, prendendo spunto dalle connessioni tra sport, legalità e la funzione di garante dell’ordine e della sicurezza pubblica della Polizia di Stato, si è innestato un proficuo dialogo con i giovani studenti intervenuti.