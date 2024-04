Ospedale Trigona di Noto sede per la fase sperimentale delle Case e degli Ospedali di Comunità

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa Alessandro Caltagirone ha individuato l’ospedale Trigona di Noto quale sede dove avviare entro dicembre di quest’anno, così come previsto nell’accordo tra la Regione Siciliana e Agenas, il progetto sperimentale degli ospedali di Comunità e delle Case di Comunità.

“La scelta del progetto di sperimentazione è ricaduta sull’ospedale di Noto – dichiara il commissario straordinario Alessandro Caltagirone – tenuto conto che rispetto a tutte le sedi dei quattro Distretti della provincia di Siracusa destinatarie delle nuove strutture in corso di realizzazione con il programma di finanziamenti del PNRR, l’ospedale di Noto, si presta alla celerità dei tempi necessari per gli adeguamenti logistici ai fini dell’allocazione, assieme alla Centrale operativa territoriale già attivata, dell’Ospedale di Comunità e della Casa di Comunità che saranno a disposizione della cittadinanza da fine anno in via sperimentale e poi in via definitiva da giugno 2026 come previsto, fornendo servizi alla zona sud così come a tutte le altre aree del Siracusano mai avuti in passato”.