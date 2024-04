Regionali, il Centro destra al completo chiude in Basilicata

"Irisultati" del governo "sono certificati da diversi indicatori che non sono del governo ma di soggetti terzi che dicono che l'Italia oggi, pur in una situazione che attorno a noi è esplosiva, sta facendo meglio di molti Paesi europei.

Oggi non è più fanalino di coda". Lo ha detto Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, al comizio del centrodestra a Potenza, a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata.

"Abbiamo aiutato le famiglie e le madri, specie quelle lavoratrici. E' così che si costruisce la vera parità, non me ne frega che mi chiamino presidenta, la vera parità è non costringere la donna a rinunciare a qualcosa, a un lavoro per avere un figlio, le due cose devono stare insieme" ha detto la premier a Potenza.

"Hanno detto che volevamo abolire la par condicio, mettere i giornalisti in galera, che volevamo abolire la 194, tutte falsità. La cosa dei giornalisti in carcere è bellissima: ho letto 'la Meloni vuol mandare i giornalisti in carcere'. In pratica c'è una proposta per togliere il carcere ai giornalisti a firma di un parlamentare di Fdi, stiamo togliendo il carcere ai giornalisti. E siccome un senatore di Fdi ha presentato un emendamento per dire 'manteniamolo per i casi gravi' allora noi siamo per mandare in carcere i giornalisti. Sono falsità spudorate. Ma non funziona perché i cittadini sono più informati di quanto sembra". Lo ha detto Giorgia Meloni, premier e leader di FdI, al comizio del centrodestra a Potenza, a sostegno di Vito Bardi per le Regionali in Basilicata. "Noi stiamo condividendo un'esperienza difficile e entisiasmante. Il centrodestra non sta insieme per interesse ma da trent'anni sta insieme per scelta, perché abbiamo una visione da costruire e dare a questa nazione. Non credete alle fake news sul fatto che litighiamo, vogliono mettere zizzania per rallentare l'attività del governo" ha detto Meloni.