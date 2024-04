Terzo pareggio di fila del Palermo (0 - 0), pure merito del Parma capolista

Terzo pareggio di fila per il Palermo di Mignani che, dopo i pari con Sampdoria e Cosenza, impatta sullo 0-0 contro la capolista Parma. Match fin da subito equilibrato con le due squadre ben messe in campo e che provano a capire come farsi male. Dopo una buona chance nei minuti iniziali per Mancuso, l'attaccante si ripete al 35' su un cross basso di Lund ma sulla sua girata Chichizola riesce ad intervenire e deviare. Quattro minuti dopo sono gli ospiti a rendersi pericoli con Di Chiara, che sfrutta un non impeccabile controllo di Buttaro e calcia: Pigliacelli dice di no. Nella ripresa la gara non cambia. Al 68' st Charpentier tenta la conclusione con la palla che si spegne sull'esterno della rete. Al 77' cross di Di Francesco per Buttaro, il numero 25 rosanero calcia di prima ma non centra lo specchio. Termina 0-0.