Giunta azzerata e poi riconfermata al Comune di Alcamo

Il sindaco di Alcamo, Domenico Surdi, azzerando la giunta, ha avviato una serie di consultazioni con i gruppi consiliari della maggioranza, al termine delle quali ha deciso di confermare l'intera squadra uscente. Sono stati giorni intensi, durante i quali abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con le altre forze della maggioranza: ABC ha dato prova di ragionare come gruppo e non come singoli, facendo valere le sue ragioni democraticamente. Il confronto è servito a chiarire e risolvere alcune incomprensioni che si erano verificate all'interno della compagine amministrativa, che ne esce rafforzata.

Un ringraziamento particolare va alla nostra Caterina Camarda, che ha deciso con generosità di cedere la carica di vicesindaco allo stimato Alberto Donato. Si è trattato di un avvicendamento concordato e condiviso, che permetterà a Caterina Camarda di dedicare più tempo alle nuove e impegnative deleghe all'ambiente e al personale e di investire maggiori energie nell’attività politica anche al di fuori dell’amministrazione. A Donatella Bonanno rimangono le deleghe alla cultura, spettacolo e turismo, a cui si aggiungono i Servizi sociali.

Siamo soddisfatti del nuovo assetto della giunta, che ci vede protagonisti e da cui si intuisce la considerazione di cui ABC gode come forza politica. Ora è il momento di ripartire con nuovo slancio e guardando al futuro a medio e lungo termine.

(Nella foto Caterina Camarda)