Elezioni Europee, Pietro Bartolo in pole come capolista (Isole) nel Pd

Al 90 per cento, sarà il medico di Lampedusa ed eurodeputato uscente, Pietro Bartolo a guidare la lista del Pd nella Circoscrizione Isole alle prossime elezioni Europee. L'indiscrezione è arrivata a 'L'aria che tira di La 7'. Bartolo viaggerebbe in coppia con la giornalista della Tgr Sicilia, Lidia Tilotta. Una coppia forte che potrebbe mettere in difficoltà gli altri candidati, se non addirittura alle rinunce dei maggiorenti dei Dem. Altri papabili per finire in lista sono l'ex deputato all'Ars, Giuseppe Lupo ed il senatore Antonio Nicita. Quest'ultimo potrebbe però rinunciare alla corsa per le Europee, anche per gli impegni politici a Roma e come commissario del partito in provincia di Siracusa, dove i Dem sono spaccati. e non c'è sintesi tra vecchia e nuova generazione.