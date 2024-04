Terremoto politico a Rosolini, si dimette l'ex vice sindaco: pure da consigliere

Un fulmine a ciel sereno sull'amministrazione comunale di Rosolini. Si è dimesso da consigliere comunale Luigi Fratantonio, per due anni assessore e vice sindaco di Giovanni Spadola. La motivazione rispetta quella che in politica è oramai una prassi consolidata. Fratantonio nella lettera inviata al presidente del consiglio comunale, Corrado Sortino, ha scritto che abbandona l'aula per motivi professionali e personali. Dietro quest'ultima parola, si nasconde l'insofferenza dell'ex vice sindaco, costretto a dimettersi dopo due anni contro la sua volontà, perchè pressato dalla compagine che lo aveva eletto,'Uniti per Rosolini', che continua ad avere un patto di ferro con il Movimento che fa capo al primo cittadino, 'Giovani Rosolinesi'. Fratantonio si libera così di lacci e lacciuoli che lo hanno imbrigliato nella sua onesta attività amministrativa. Sempre nella lettera scrive che 'non verrà meno il suo impegno per la città e di tutte le altre istituzioni con le quali ha collaborato con sacrificio e spirito di abnegazione'. Non si tratterebbe di un addio alla politica attiva, ma soltanto di un arrivederci.