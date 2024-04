Rosolini, due banditi assaltano un bar e portano via il registratore di cassa

Due rapinatori questa mattina poco prima delle 6 hanno assaltato un bar - pasticceria in via Rimembranza a Rosolini. I banditi, uno dei quali impugnava un coltello, dopo avere minacciato il titolare dell'esercizio pubblico, G.D., sono riusciti a portare via il registratore di cassa e si sono dileguati tra le vie adiacenti. Forse ad attenderli con un'auto ci sarebbe stato un complice. Scattata l'allarme sul posto sono arrivati i carabinieri del Radiomobile di Noto che hanno raccolto le testimonianze della vittima. Al vaglio degli investigatori la visione dei filmati registrati da alcune telecamere della zona.