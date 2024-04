Europee, la Lega schiera Tardino capolista: applausi per Sammartino

Con Ester Bonafede in quota Udc, la Lega ha chiuso la lista nella circoscrizione Isole per le europee dell'8 e 9 giugno.I candidati sono stati presentati oggi a Palermo, alla presenza del commissario del Carroccio in Sicilia, Claudio Durigon. A guidare la lista è la deputata uscente Annalisa Tardino. Seguono Raffaele Stancanelli, candidatura sostenuta da Luca Sammartino, Mimmo Turano, attuale assessore regionale all'Istruzione, il senatore Nino Germanà, Francesca Reitano, ex assessore ad Acquedolci. Due posti in lista toccano alla Sardegna, dove non è tramontata l'ipotesi della candidatura del generale Roberto Vannacci.

"Ringrazio tutto il partito, gli assessori regionali che hanno lavorato tanto e, soprattutto, un amico che ha fatto un pit stop, Luca Sammartino, al quale va il nostro applauso. Spero che possa uscire da questa vicenda in maniera veloce". Lo ha detto il commissario della Lega in Sicilia, Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro, in riferimento al deputato della lega sospeso dai pubblici uffici per un anno per corruzione aggravata. L'esponente della Lega stamane ha presentato a Palermo la lista del Carroccio per il collegio Isole alle Europee.