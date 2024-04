Picchia e minaccia di morte la convivente: 30enne arrestato a Catania

I carabinieri della Stazione di Librino hanno arrestato un 30enne catanese, indagato per maltrattamenti in famiglia, estorsione e lesioni personali aggravate, ai danni della convivente. La procura ha chiesto e ottenuto dal gip la misura cautelare della custodia in carcere. Dal 2023 fino allo scorso mese di marzo avrebbe vessato, minacciato di morte e picchiato la compagna 27enne. La vittima, da mesi sottoposta a maltrattamenti, gravi lesioni personali ed estorsioni, era costretta a consegnare all'uomo somme di denaro per le dosi di crack. Continui i pestaggi, pugni schiaffi, calci e colpi di racchetta ai danni della donna, fino all'arresto eseguito dai carabinieri.