Modica, ad una società esterna la riscossione dei tributi: uffici all'ex palazzo delle Poste

Tributi comunali, a Modica da lunedì 22 si cambia, Il Comune ha affidato, infatti, ad una società esterna la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed extratributarie, per garantire un servizio efficiente, efficace e trasparente. Ad annunciarlo una nota a firma del sindaco, Maria Monisteri, e dell'Amministrazione comunale. Il sindaco, in una lettera aperta alla città, elenca i motivi della scelta.

"Cari Concittadini - afferma - il percorso per migliorare il gettito fiscale del nostro Ente prosegue, consapevoli che ad ogni servizio che vi offriamo corrisponde la capacità e la saggezza di ogni Modicano nell’investire sulla nostra Città e sul futuro delle generazioni che a Modica vivranno, sul solco di una Città ancora migliore e sempre più efficiente. Per farlo, ognuno (e noi per primi come Istituzioni), siamo chiamati ad assumerci responsabilità, assolvendo innanzitutto al nostro dovere di contribuenti.

Abbiamo affidato ad una società esterna la riscossione delle entrate tributarie, patrimoniali ed extratributarie, per garantire un servizio efficiente, efficace e trasparente. I contribuenti si rapporteranno con professionisti del settore, in grado di poterli assistere nel rapporto con la fiscalità locale e supportarli nella risoluzione delle loro esigenze correlate ai tributi locali. Offrire a ogni Cittadino la possibilità di rapportarsi con uffici e tecnici d’esperienza, vuol dire contribuire al bene della nostra Città, per migliorarne i servizi, garantire una Modica più vivibile di quanto già non sia e continuare a tracciare le linee guida del domani in serenità e certezza".

"Ci fa piacere ringraziare tutti i Modicani che, mostrando senso civico, onorano puntualmente le scadenze tributarie, dimostrando interesse per Modica, aiutando la vita della nostra Città, sostenendo i servizi che eroghiamo soprattutto a vantaggio delle fasce più deboli. Il senso di comunità per questa Città è fatto spontaneo e si concretizza anche in questo. In questa fase di transizione, siamo a disposizione perché ognuno possa regolarizzare la propria posizione dilazionando il dovuto, attraverso il versamento di rate mensili sostenibili e proporzionate alla propria capacità economico-finanziaria.

La società affidataria è Creset S.p.A., società partecipata al 100% da Fire Group S.p.A. che ha già attrezzato i suoi uffici nel cuore di Modica, all’ex Palazzo delle Poste di corso Umberto e che a partire da lunedì prossimo, 22 aprile 2024, è pronta a gestire ogni singola istanza di adesione e verifica volontaria, dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00. È possibile contattare gli addetti di Creset S.p.A. anche via telefono allo 0932 1973200 e alla mail ufficio.modica@creset.com. È pure possibile prenotare attraverso il sito www.tupassi.it o scaricando l’app sul proprio device.

Combattere l’evasione e l’elusione fiscale - conclude la lettera aperta del sindaco - è un obiettivo primario della nostra Amministrazione per garantire equità fra tutti i Cittadini e servizi puntuali ed efficienti. Creset S.p.A. metterà al centro le esigenze e le possibilità di ogni contribuente, attraverso gestione, soluzioni operative ed informatiche che agevoleranno e saranno utili al risultato senza penalizzazione alcuna, nel pieno rispetto di ogni cittadino Modicano che resta l’unico riferimento di ogni nostra azione. Creset S.p.A. valuterà l’inserimento di personale locale per i servizi in questione. È possibile inoltrare la propria candidatura al link: www.creset.eu

NELLA FOTO, l'ex palazzo delle Poste in corso Umberto sede degli uffici Creset