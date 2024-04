Tir si ribalta sulla Messina - Palermo, morto il conducente del mezzo

Incidente mortale sull'autostrada A 20 Messina - Palermo, nel tratto compreso tra gli svincoli di Rocca di Capri Leone e Sant'Agata di Militello, in direzione di marcia Palermo. A perdere la vita l'autista di un mezzo pesante, che si e' ribaltato. Inutili i soccorsi, purtroppo per il conducente del tir non c'e' stato nulla da fare. L'incidente si e' verificato intorno alle 15 dopo il casello di Rocca di Capri Leone, nel messinese. Per cause che sono in corso di accertamento, il mezzo pesante che trasportava piante, giunto nei pressi del ponte Rosmarino si e' ribaltato su di un fianco. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Sant'Agata di Militello ed i vigili del fuoco dei distaccamenti di S. Agata Militello e Patti oltre a personale del 118. E' stato necessario anche l'intervento di un'autogru dei vigili del fuoco per la rimozione del grosso mezzo pesante dalla sede stradale per poter ripristinare la viabilita'.