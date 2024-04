Tra Vibonese e Siracusa match d'alta quota, Spinelli chiede massima concentrazione

Domani ci aspetta una partita tosta ,ma nello stesso tempo entusiasmante la seconda e la terza forza del mante". Lo ha detto alla vigilia della trasferta di Vibo Valentia il tecnico del Siracusa Fernando Spinelli. Si tratta di un match d'altra classifica tra la seconda e terza forza del campionato. Il Siracusa per chiudere la regular season al secondo posto, deve a tutti i costi fare un risultato positivo contro la Vibonese.Lo sanno sia il tecnico che gli azzurri, chiamati ad un test difficile, ma non proibitivo. "Dobbiamo pensare al presente - ha detto Spinelli - e non pensare ai play off. Chiedo alla squadra la massima concentrazione. La Vibonese attraversa un buon momento, così come il Siracusa". Al seguto degli azzurri soltanto 120 tifosi. E' il numero massimo dei biglietti messi in vendita dal club calabrese per gli ospiti. Il fischio d'inizio è alle 15.