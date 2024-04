Calcio, il Modica sul campo della Jonica per centrare i play off

Dopo una stagione travagliata il Modica Calcio sembra aver trovato la sua identità facendo dimenticare assenze importanti come quella di Manfrè uno degli uomini più in forma della prima parte di stagione. Al Modica serve domani una vittoria sul campo della Jonica per raggiungere matematicamente i playoff e questa trova di fronte un ostacolo che porta il nome di Jonica.

Ecco i convocati per la sfida contro la Jonica di domenica pomeriggio alle 16:30:

Portieri: Basso, Marino

Difensori: Ababei, Ballatore, Cacciola, Diop, Parisi, Trovato M., Vindigni

Centrocampisti: Alfieri, Biondi, Cavallo, Palermo, Palmisano, Prezzabile, Strano.

Attaccanti: Agodirin, Azzara, Famà, Savasta, Yu Suwa