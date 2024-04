Ascensione a Floridia, i batteristi di Augello alla Marchesa

Si è aperto ieri sera ufficialmente il Palio dell'Ascensione 2024 nei quartieri di Floridia. L'evento è stato ripreso in diretta streaming da Nuovo Sud che oggi pomeriggio alle 16 sposterà le telecamere nel quartiere di Vignalonga. E' stato il sindaco di Floridia, Marco Carianni, ad aprire con un saluto ai residenti del Quartiere Marchesa. Poi alcuni cenni storici sul rione, con una conversazione con Egidio Ortisi, Salvo Sequenzia e Maria Burgio. Poi spazio alla musica, con l'esibizione di giovani e promettenti batteristi dell'Accademia Musicale floridiana, diretta dal maestro Enzo Augello.

Oggi domenica, 21 aprile, gli eventi si spostano in piazza Einaudi a Vignalonga. Una giornata interamente dedicata ai giochi per i bambini, iniziati da poco e che si chiuderanno alle 13 con la carovana dei clown. La seconda parte della giornata, inizierà alle 16 con la diretta tv sulla pagina Facebook di Nuoto sud, con il 'Palio dei Piccoli". A seguire una serie di esibizioni di una palestra cittadina.