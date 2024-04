Cercavano droga a Floridia, esito negativo in un'operazione congiunta

Agli investigatori non ha dato gli esiti sperati un'operazione antidroga eseguita venerdì pomeriggio dai carabinieri del Comando provinciale di Siracusa, dai Cacciatori di Sicilia e dalla Guardia di finanza. Le forze dell'ordine hanno battuto le cosiddette piazze di spaccio a Floridia ed in particolar modo i militari dell'Arma e delle fiamme gialle si sono concentrati nei controlli di appartamenti delle Case popolari, non assegnati nella zona circostante l'Ufficio della Posta centrale, dove sarebbe stata segnalata una importante partita di droga. Per l'operazione sono state impiegate pure le unità cinofile ma la ricerca di sostanze stupefacenti ha fato esito negativo. A Floridia per questa operazione ad 'Alto impatto', nelle ultime ore si erano diffuse voci infondate di sequestri e arresti. Da una verifica, tutto è risultato infondato.