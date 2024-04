Tenta di evitare il controllo, la Mobile lo blocca a Catania con la cocaina

La Polizia di Stato di Catania ha tratto in arresto un 39enne colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Nel corso delle ordinarie e periodiche attività finalizzate a contenere e reprimere il fenomeno dell’illecita cessione di sostanze stupefacenti, il personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile ha notato un uomo che usciva frettolosamente da un’abitazione situata al piano terra di uno stabile ubicato nel quartiere di San Cristoforo. Quest’ultimo, alla presenza degli operatori, ha tentato di occultare quanto aveva in mano.

Pertanto, gli agenti hanno proceduto con l’identificazione del giovane che è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente 10 grammi di cocaina e di un bilancino di precisione.

Alla luce di quanto rinvenuto, la perquisizione è stata estesa all’abitazione dell’uomo dove sono stati rinvenuti ulteriori 3 grammi di cocaina già “confezionati” in altrettanti involucri in carta stagnola.

Per tale motivo è stato tratto in arresto e, dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato collocato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento è ancora in fase di indagini preliminari e che sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.