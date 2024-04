Gli alunni raccontano Pio La Torre ai turisti a Palermo

Pio La Torre e Rosario Di Salvo, assassinati dalla mafia 42 anni fa, raccontati dai bambini ai turisti. E' l'iniziativa in programma domani sul pianoro della Cattedrale, a Palermo. Protagonisti gli alunni della scuola elementare Ragusa Moleti: dalle 9 alle 12 armati di cartelloni e volantini, condivideranno con passanti e turisti il percorso di conoscenza da loro fatto rispetto alla vita e all'operato di PioLa Torre. L'iniziativa fa parte del ricco cartellone di momenti che, tappa dopo tappa, porteranno alla giornata del 30 aprile, quando il centro studi "Pio La Torre" celebrerà il 42° anniversario dell'omicidio del segretario del Pci e del suo collaboratore in via Vincenzo Li Muli.