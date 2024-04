Basket donne, Ragusa cade a Battipaglia nell'ultima giornata di campionato

Ci vogliono ben due tempi supplementari per una Battipaglia mai doma che alla fine ha ragione di Ragusa nell’ultima gara di regular season del massimo campionato di basket femminile. Le ragazze di coach Lino Lardo, nei quarti di finale scudetto, che prenderanno il via mercoledì prossimo, se la vedranno con la Virtus Bologna. Si inizia in terra emiliana per poi spostarsi a Ragusa, per gara2, domenica prossima 28 aprile alle ore 18. Eventuale gara 3 è in programma mercoledì 1 maggio ancora a Bologna. Partita vera, quella andata in scena a Battipaglia, formazione che è a caccia della salvezza e che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie ad una Ragusa che si presentava ancora in campo senza la propria capitana Laura Spreafico, ma che ha ritrovato Oderah Chidom: un ritorno certamente importante in vista dei playoff. E’ chiaro che il risultato finale, che poi ha sorriso alle padrone di casa che si sono imposte con il punteggio finale di 91-87, è stato ininfluente ai fini della classifica della squadra di coach Lino Lardo che già da tempo era certa della sesta posizione in classifica. “E’ stata una partita vera – commenta coach Lino Lardo – Battipaglia è squadra diversa dalla prima parte della stagione, e ha giocato veramente con grande intensità, le nostre rotazioni che sono corte, poi in due supplementari han fatto sì che abbiano vinto loro, ma ci interessava fare una partita intensa. Adesso dobbiamo recuperare questo match che ci ha impegnato molto fisicamente, pensare a mercoledì, che è il nostro obiettivo. Faccio i complimenti a Battipaglia che ha fatto un ottima partita e dispiace per parte del pubblico che è stata molto maleducata e che la società di Battipaglia non merita”. La squadra non farà ritorno a Ragusa e si avvicinerà a Bologna già in questi giorni, in vista del match di mercoledì.