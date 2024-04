Sensibilizzazione alla legalità della polizia ad Aci Castello

n sabato pomeriggio diverso per quanti affollano la città di Aci Castello.

La Polizia di Stato di Catania, in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Aci Castello, ha organizzato un evento dedicato alla sensibilizzazione sull’importante tema della legalità e della sicurezza, con l’obiettivo di condividere con i cittadini consigli utili e rafforzare la vicinanza delle forze dell’ordine.

L’evento, promosso dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Acireale, si è tenuto ieri pomeriggio in piazza Castello e ha visto la presenza dei poliziotti del Commissariato, della Polizia Scientifica e del Reparto Cinofili della Questura di Catania.

Mentre il personale del Commissariato ha fornito informazioni su come si può presentare una denuncia o richiedere il passaporto, la Polizia Scientifica ha illustrato, in modo divertente per i tanti bambini presenti, come si fa a rilevare le impronte digitali o come si procede a un foto-segnalamento, mentre il cane anti-esplosivo IOCCO, del Reparto Cinofili della Questura di Catania, ha simulato alcune situazioni operative come nel caso del rinvenimento di esplosivo, prestandosi poi alle carezze e alle foto dei presenti.

Sono state mostrate anche le dotazioni di un’auto attrezzata della Polizia di Stato che svolge servizio di Volante e infine, una funzionaria del Commissariato di Acireale si è soffermata sui reati da “codice rosso”, evidenziando quali siano i sintomi più evidenti di un rapporto sentimentale malato, consegnando la brochure “Questo non è amore” realizzata dalla Polizia di Stato.

Quella ad Aci Castello è stata un’importante occasione d’incontro fra poliziotti e cittadinanza, all’insegna del motto della Polizia di Stato “esserci sempre” insieme alla gente, che proseguirà anche in altri comuni afferenti al Commissariato di Acireale e in altri centri dei Commissariati distaccati di Adrano e Caltagirone.