Il Siracusa sornione e cinico beffa nel finale la Vibonese: gol partita di Forchignone

Il calcio è anche questo. Quando la partita si avviava sullo 0 a 0, in pieno recupero il Siracusa ha beffato in trasferta la Vibonese. Il gol partita è stato realizzato da Forchignone, al secondo minuto di recupero. Il pari sarebbe stato il risultato più giusto anche perchè la Vibonese ha premuto di più in avvio del secondo tempo. Nulla di trascendentale con gli ospiti che hanno agevolmente controllato la partita. A lungo andare è venuto fuori il maggiore tasso tecnico del Siracusa che in un paio di occasioni ha sfiorato il vantaggio. La prima minaccia del match la porta a compimento la Vibonese. Ma alla conclusione di Favetta risponde presente Lumia. Al 92' Forchignone, subentrato a Russotto riceve un buon suggerimento di Sarao e manda la sfera alle spalle di Del Bello. Non c'è tempo per una reazione della Vibonese. I siciliani , vincendo in Calabria, consolidano il secondo posto in classifica in solitaria.

SERIE D - GIRONE I - 36^ GIORNATA - 21/04

Akragas - San Luca 1-2

Canicatti' - Acireale 5-0

Castrovillari - Portici 1-

Locri - La Fenice Amaranto 1-4

Ragusa - Gioiese 2-1

Sancataldese - Nuova Igea Virtus 2-

Trapani - Licata 2-1 (ieri)

Vibonese - Siracusa 0-1

CLASSIFICA: Trapani 88 punti; Siracusa 75; Vibonese 66; Fenice Amaranto 61; Ragusa 50; S.Agata 49; Real Casalnuovo, Acireale 48;

Canicattì 45; Igea Virtus 44; Licata 40; Akragas 39; Sancataldese 37; Portici 32; San Luca 29; Locri 28; Castrovillari 17; Gioiese 8.

Trapani promosso in Serie C

Gioiese retrocessa in Eccellenza Castrovillari, San Luca 1 punto di penalizzazione Lamezia Terme ritirato dal campionato

PROSSIMO TURNO - 37^ GIORNATA - 28/04

Acireale - Locri

Gioiese - Trapani

La Fenice Amaranto - Sancataldese

Licata - Castrovillari

Portici - Vibonese

S. Agata - Ragusa

San Luca - Afragolese

Siracusa - Akragas