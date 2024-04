Sanità a Pachino, Riccardo Gennuso fa un assist ad Auteri: "Se la prenda con suo padre"

L'inopportuna visita del commissario dell'Asp Alessandro Caltagirone a Pachino, dove si voterà per le amministrative apre una polemica inaspettata fra due parlamentari del Centro destra: Riccardo Gennuso di Forza Italia ed il 'messiniano', Carlo Auteri. E se Gennuso junior parla di 'abbandono della Sanità a Pachino', non tarda ad arrivare il contrattacco dell'esponente di Fratelli d'Italia. "Quella Rsa in cui Gennuso ha svolto il sopralluogo, è stata aperta negli ultimi 5 anni durante il Governo Musumeci, con assessore Razza, dopo 26 anni di nulla e grazie anche all’attuale sindaco di Avola Rossana Cannata, all’epoca deputato regionale. "Non entro in dinamiche familiari - conclude Auteri -. (aveva parlato delle 4 legislature all'Ars di Pippo Gennuso) . Forse Riccardo Gennuso è stato distratto in questi anni, troppo preso da altri impegni, ma non è corretto dire di aver abbandonato Pachino quando non è così. Noi ci siamo e continuiamo a impegnarci, anche se non ci facciamo pubblicità in questo modo”.