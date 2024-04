Protezione civile, a Misterbianco consegnato premio a Vittoria come "Comune virtuoso"

Vittoria è stato premiato a Misterbianco come Comune virtuoso per la migliore attitudine nella gestione e nel superamento delle emergenze del proprio territorio e per il supporto prestato ad altri enti e Comuni in caso di emergenza. “Una bella giornata per tutti, i cittadini, l’amministrazione comunale e i nostri gruppi di protezione civile formati da quelli che definisco gli “angeli” della nostra città”. Questo il commento dell’assessore comunale alla Protezione civile, Giuseppe Nicastro, che, su delega del sindaco, Francesco Aiello, ha ritirato il riconoscimento a margine dell’iniziativa denominata “Maratona dei sindaci”. “La giuria composta da alcuni funzionari del dipartimento regionale – continua Nicastro – ci ha attribuito questo riconoscimento. Un premio dedicato ai volontari e che ne certifica l’impegno durante le problematiche che si verificano. E’ un attestato che ci dà entusiasmo e che valorizza il gruppo comunale di protezione civile 092 e il gruppo 107 Giuseppe Caruano. Mi corre l’obbligo di ringraziare, poi, alla luce della consegna di questo riconoscimento, il dirigente generale del dipartimento regionale della Protezione civile, Salvatore Cocina, e il dirigente del servizio 7 Volontariato e formazione dello stesso dipartimento, Salvatore Beninato. E grazie per il significativo supporto al comandante Paolo Monaca, dirigente di settore al Comune di Vittoria, per la propria attività così come a Chiara Garofalo, responsabile dell’ufficio comunale di Protezione civile oltre al dirigente della Cuc, Rosario Cultrone. E naturalmente ringraziamo il sindaco, Francesco Aiello, per la sua costante guida in un ambito così delicato”.