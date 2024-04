Elezioni a Pachino, Fronterrè presenta le sue 5 liste per diventare sindaca

La nostra città va ricostruita con responsabilità e collaborazione. Il mio invito rivolto ai candidati e a tutti i pachinesi è di dar vita a una pacifica campagna elettorale mirata al bene della comunità".

A lanciare l'appello è Barbara Fronterrè, candidata sindaco di Pachino per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno, affinché la competizione elettorale si svolga in un clima di lealtà e serenità, focalizzandosi sulla ricostruzione pacifica della città.

"In un momento fondamentale per il futuro di Pachino - ha dichiarato Barbara Fronterrè - è importante che la competizione politica sia basata sul rispetto reciproco e sulle proposte per Pachino. Isoliamo sciacalli e avvelenatori di pozzi: sono coloro che hanno distrutto questa città e vorrebbero continuare a farlo. Restiamo uniti nelle differenze ideologiche e di coalizioni: l'unico obiettivo che ci deve guidare è quello di costruire un futuro migliore per Pachino".

Fronterrè aprirà la propria campagna elettorale mercoledì 24 aprile alle 19 in piazza Colonna e presenterà le forze politiche che fanno parte della sua coalizione: Pachino Crede, Pachino Democratica, Insieme in Azione per Pachino, Democrazia Cristiana e MPA Pachino/Popolari e autonomisti.

"In maniera trasparente e senza sotterfugi - ha continuato Fronterrè - abbiamo unito forze politiche con sensibilità e culture diverse, collegate da un programma e da una visione comune su ciò che serve a pachino in questa fase.

La nostra Pachino ha bisogno delle cose essenziali: garantire che l'acqua arrivi nelle case dei cittadini, strade riqualificate per migliorare la sicurezza stradale, la pulizia del territorio, l'assistenza sanitaria, interventi nelle scuole e nelle strutture sportive e tutto ciò che serva a garantire un futuro per bambini e ragazzi. Per ricostruire la città c'è bisogno della collaborazione di tutti: forze politiche e cittadini".