Siracusa, il Consiglio vota gli emendamenti al Bilancio

Al momento della sospensione delle 14, il Consiglio si è determinato su 7 dei 69 emendamenti presentati. Su comunicazione del presidente Di Mauro sono stati esclusi, in quanto inammissibili, gli emendamenti 2,3,32,34 e 51, mentre l’emendamento 1 è stato ritirato dal proponente.

In apertura il Consiglio ha approvato due aggiornamenti al Dup.

Il primo, della III Commissione, illustrato nella sua articolazione dai consigliere Cosimo Burti e Andrea Buccheri, prevede interventi di manutenzione straordinaria al Cimitero, con riferimento alla zona monumentale affinché venga restaurata e valorizzata con la riconversione degli spazi esistenti in ossarietti; prevede inoltre l’aggiornamento del Piano di localizzazione comunale degli impianti di telefonia mobile; e l’ampliamento della rete fognaria con la realizzazione di un sistema fognario Strada Murro di Porco dal civico 278 all’intersezione con via Mallia, al Plemmirio; di una condotta in via della Mica lato sinistro, ed in via Capo Di Istria, sempre al Plemmirio; ed in via del Crisolito, civici dal 12 al 18.

Il secondo aggiornamento al Dup, del Gruppo Insieme, è stato illustrato da Ivan Scimonelli.

Impegna l’Amministrazione ad avanzare la candidatura della città a “Capitale europea della Cultura 2033” anche attraverso l’istituzione di una Fondazione; ad invogliare l’iniziativa privata nella costruzione del nuovo stadio attraverso la ricerca di finanziamenti extra comunali; impegna altresì all’adeguamento infrastrutturale dei centri anziani esistenti; e ad integrare la missione di sviluppo sostenibile e tutela del territorio attraverso una serie di iniziative tra le quali l’installazione di erogatori per l’acqua nelle scuole, negli impianti sportivi e l’incremento delle casette dell’acqua, per ridurre l’uso della plastica; ad organizzare seminari sul tema e a stipulare protocolli con associazioni che operano nel settore, nonché a candidare Siracusa al riconoscimento di “Comune plastic free 2024”; a realizzare condotte fognarie in aree portuali quali Sbarcadero, Riva Nazario Sauro, Riva Forte Gallo e porto di Ognina; a coinvolgere i quartieri periferici nella gestione dei servizi territoriali attraverso il ricorso alle “cooperative di comunità”; ad una serie di azioni a tutela della risorsa mare ( Marine Pollution ), delle coste, con i ripascimenti; a migliorare le infrastrutture per la fruizione libera del litorale; ad agevolare lo svolgimento di iniziative sportive, sociali e ricreative; ad agevolare i processi di sviluppo economico legati al mare e alla portualità, quelli per la riattivazione del trasporto passeggeri marittimi, quelli per il turismo nautico, per la difesa dell’ecosistema marino, per il ripristino di strade e sentieri verso il mare; impegna infine l’Amministrazione ad avviare i Progetti di partenariato pubblico privato per la gestione integrata ed il recupero dei beni comunali.

Subito dopo è cominciato l’iter di esame ed approvazione dei singoli emendamenti al Bilancio. Su proposta del consigliere Paolo Cavallaro, viene istituito un nuovo capitolo “Spese per il funzionamento delle Consulte comunali” per un ammontare di 4000 euro, prelevato dal fondo di riserva.

L’emendamento di Paolo Romano, che prevedeva l’accensione di un mutuo di 1 milione100mila euro per il completamento dei marciapiedi in viale Epipoli, Scala Greca, in via Nazionale a Cassibile e la sistemazione della viabilità in via Teti, con la previsione della sua pavimentazione, nonché la nuova illuminazione sempre nella stessa via e nelle vie Isabella di Castiglia e della Caserma, è stato trasformato in una raccomandazione all’Amministrazione per il prossimo bilancio.

(Nella foto Edy Bandiera vice sindaco ed assessore stamane in aula)