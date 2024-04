Bimba di 9 mesi batte la testa, il medico a Floridia: ho finito il turno

Momenti di grande paura sabato mattina a Floridia. Una bimba di 9 mesi, mentre giocava in casa, ha sbattuto la testa per terra. I genitori allarmati per il pianto a dirotto della piccola, l'hanno caricata in auto per portala alla Guardia medica di Floridia, nella zona artigianale. Il padre della bimba, un giovane imprenditore floridiano, è rimasto senza parole, quando si è sentito dire dal medico di guardia che non poteva visitarla 'in quanto il suo turno era già finito'. Increduli il papà e la madre della bimba, a grande velocità hanno portato la figlia al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa. La paziente arrivata nel reparto di prima emergenza dell'Umberto I°, è stata sottoposta ad una Tac. Fortunatamente, nulla di grave, a parte una piccola contusine esterna.

Il genitore della bambina dopo il pericolo scampato, ha denunciato il fatto al sindaco di Floridia, Marco Carianni, facendogli presente del caso di malasanità. Il primo cittadino che si trova fuori sede, al suo rientro chiederà all'Asp di accertare quanto accaduto sabato mattina alle 10 alla Guardia medica. L'imprenditore di Floridia ha detto che alla scena hanno assistito pure i soccorritori del 118 che si trovavano sul posto.