Francofonte, piantagione in un bunker sotto terra: sequestrati 70 chili di droga

Un uomo di 57 anni e' stato arrestato dalla polizia perche' in un bunker, ricavato in appezzamento di terreno, nel territorio di Francofonte, nel Siracusano, avrebbe realizzato una piantagione di droga. Gli investigatori, grazie ai cani antidroga, hanno scoperto che dal piatto della doccia del bagno era possibile, grazie ad un montacarichi, raggiungere il locale sotterraneo, trasformato in una serra per la coltivazione di stupefacenti. Nel corso della perquisizione, sono stati trovati lampade, un impianto di irrigazione, di ventilazione, oltre ad una area destinata all'essicazione ed al confezionamento della droga.

Sono stati rintracciate 119 piante per un peso di 52 kg, 6 buste di marijuana pari a 4,4 kg, 4 buste con residuo attivo di marijuana pari a 13,7 kg e 135 semi di erba.

L'uomo, difeso dall'avvocato Junio Celesti, ha ammesso i fatti ed e' stato condotto nel carcere di Siracusa, in contrada Cavadonna ma al termine dell'udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in quanto lo stesso indagato, che ha precedenti penali, non si e' mai reso responsabile di evasione.