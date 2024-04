Caro voli da e per la Sicilia, sconti azzerati: per Schifani 'è falso'

"Sul caro voli non è affatto vero che lo sconto del governo Schifani è stato azzerato dall'aumento del prezzo dei biglietti aerei ad opera delle compagnie: abbiamo fatto degli studi e abbiamo la conferma che i prezzi sono sempre quelli, anche se qualche compagnia aerea se ne approfitta. Aeroitalia sta dando un importante contributo a portare i passeggeri dalla Sicilia a Roma e Milano con prezzi accessibili". A dirlo è il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, nel corso di una conferenza stampa sul finanziamento del raddoppio del ponte Corleone a Palermo. "Su Comiso sto portando avanti una grossa scommessa: a breve dovrebbe partire la gara per la progettazione dell'immobile cargo, in modo che entro fine legislatura quell'area aeroportuale possa diventare strategica per turismo ed export", continua Schifani.