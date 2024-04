Altra figuraccia del Catania, dopo Sorrento i rossazzurri vano in ritiro

Catania -disastro. La sconfitta incassata ieri sera dai rossazzurri contro il Sorrento ha protratto fino all'ultima giornata di stagione regolare la paura dei playout. Finire ai playout per gli etnei, infatti, significherebbe non solo rischiare la categoria, ma anche il pass per la fase nazionale dei playoff promozione conquistato con la vittoria della Coppa Italia di Serie C.

Per prepararsi, dunque, al match decisivo contro il Benevento la formazione di Michele Zeoli andrà in ritiro per tutta la settimana.

"Rientrati in nottata dalla Basilicata - si legge nel comunicato -, i rossazzurri torneranno ad allenarsi domani pomeriggio. Al termine della seduta, avrà inizio il ritiro pre-gara in vista del confronto con il Benevento, in programma sabato alle 18.30 al 'Massimino'".