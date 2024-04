La Volley Modica vince a Bari: la corsa play off continua

Just British Bari 1

Volley Modica 3

Parziali: 18/25, 25/21, 18/25, 16/25

Just British Bari: Padura 11, Pasquali 1, Cengia 4, Catinelli, Sportelli 9, Longo 2, Persoglia 10, Wojck 1, Barretta 15, Bisci (L1), Pisoni (L2). All. Paolo Falabella; Ass: Francesco Valente

Volley Modica: Raso 9, Di Franco, Capelli 19, Putini 3, Chillemi 9, Cascio 1, Buzzi 8, Spagnol 19, Nastasi (L1), n.e: Turlà, Tidona, Lombardo (L2), Giudice. All. Enzo Distefano; Ass: Salvo Nicastro.

Arbitri: Antonio Giovanni Marigliano di Torino e Eleonora Candeloro di Pescara

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l'Avimecc Volley Modica di coach Enzo Distefano che passa in quattro set sul campo della Just British Bari dopo poco meno di due ore di gioco e continua la sua corsa verso i play off del campionato di serie A3 di pallavolo.

Non è stata una partita facile per i biancoazzurri della Contea che hanno dovuto fare i conti con un sestetto di casa con l'acqua alla gola che ha cercato in tutti modi dare fastidio al sestetto modicano, ma la formazione cara al presidente Ezio Aprile ha interpretato bene la partita e con Capelli e Spagnol molto ispirati e ben innescati da Putini la gara del “PalaCarbonara” ha preso la piega che l'ambiente Volley Modica voleva e aveva preparato in settimana.