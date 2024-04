Bilancio di dieci anni di attività della Fondazione di Comunità Val di Noto

Oltre 4.000.000 di euro di interventi nel sociale, 140 progetti realizzati di cui 14 in corso ad oggi, 350 ore di alternanza scuola lavoro, 210 enti coinvolti, tra associazioni, università, parrocchie, scuola, enti datoriali.

Dieci lunghi anni di attività per la Fondazione di Comunità Val di Noto. Sono questi alcuni dei numeri che hanno caratterizzato l’intensa programmazione di questa realtà che opera nel terzo settore delle Diocesi di Siracusa e Noto, e nei relativi distretti. In questi anni sono stati approvati e finanziati molti progetti in entrambi i territori e la Fondazione è diventata un punto di riferimento fondamentale per i tanti soggetti che si occupano di coesione sociale. Infatti ha operato nell’ambito di Patti sociali ed educativi per il volontariato, terzo settore, PNRR e istituzioni.

E adesso a dieci anni ci sarà un cambio all’interno del consiglio di amministrazione della Fondazione, con l’ingresso di nuovi consiglieri da entrambe le diocesi.

“Le attività della Fondazione non si fermeranno – afferma l’attuale presidente Giovanni Grasso -. Un bilancio di questi dieci anni ci offre la possibilità di dare uno sguardo a quanto fatto ma anche pensare alle nuove progettualità. La Fondazione è ormai una realtà ben consolidata e siamo fieri di quanto è stato realizzato. Ma c’è ancora molto da fare e siamo sicuri che il futuro sarà altrettanto impegnativo per il nuovo consiglio di amministrazione che erediterà l’importante contributo attuato finora nei territori dove abbiamo operato e con i tanti soggetti che abbiamo incontrato”.