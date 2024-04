Unicef Ragusa, progetto Pigotte una rosa per la mamma: raccolta fondi per l'emergenza Gaza

Nasce dalla generosa disponibilità del Make-up Artist Gianpiero Puma e da un progetto della Presidente Provinciale del Comitato Unicef di Ragusa Elisa Mandarà l’evento solidale Pigotta Unicef “Una Rosa per la Mamma”, programmato per il 4 maggio a Modica, in concomitanza con la Festa della Mamma, presso lo Studio Puma.

Dopo lo splendido riscontro dell’iniziativa “Pigotta d’Autore”, Elisa Mandarà ha coinvolto Gianpiero Puma, eclettica firma ed eccellente professionista di formazione ed esperienza internazionali, nella realizzazione dei visi di una collezione limitata di Pigotte, tutte legate dal colore rosa (che assume così un grande valore polisemico), autentici capolavori sartoriali, ai quali il Make-up Artist darà anima ed espressività col disegno e il raffinatissimo trucco dei visi.

Saranno trenta le “Rose”, ovvero le meravigliose Pigotte, realizzate dalle eccezionali “Pigottare” del Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa, Irene Conti e le Volontarie Alba Boreale, Carla Sigona, Rossella Smarrocchio e Letizia Storniolo, che hanno lavorato corpo e anima al confezionamento delle Pigotte. A collaborare generosamente all’iniziativa anche Indacohub di Scicli, ed Enrico Basile, impegnato nella cura organizzativa dell’evento.

Sarà possibile acquisire una Pigotta della Collezione ad edizione limitata “Una Rosa per la Mamma. Gianpiero Puma per UNICEF” a fronte di una donazione, nel corso dell’evento del 4 maggio presso lo Studio Puma Make-up, a Modica, o contattando il Comitato Provinciale per l’UNICEF di Ragusa al cell. 342 7665313 o alla mail comitato.ragusa@unicef.it .

In particolare la raccolta fondi legata al Progetto “Una Rosa per la Mamma” è destinata alla drammatica Emergenza Gaza, ove la vita, la salute di bambine e bambini è quotidianamente violata,

Nella foto, Gianpiero Puma