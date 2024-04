Medicina nucleare, inaugurata la nuova SPET/TC al Policlinico di Palermo

Il rinnovo tecnologico dell’unità operativa di Medicina nucleare del Policlinico di Palermo si arricchisce con una SPET-TC, un tomografo ibrido di ultima generazione che esegue scintigrafie ad alta risoluzione con possibilità di eseguire contemporaneamente una TAC. Con la nuova apparecchiatura l’Azienda ospedaliera universitaria ha voluto coniugare la medicina di precisione e l’umanizzazione dei servizi creando un ambiente particolarmente confortevole per il paziente che si sottopone all’esame, la cui durata, in alcuni casi, può essere di diverse ore.

Le pareti della sala dove è ubicata la SPET-TC sono state trasformate in una spiaggia caraibica e il soffitto in un cielo luminoso che rendono più accogliente e rasserenante l’ambiente.

Il Commissario dell’Azienda ospedaliera universitaria, Maria Grazia Furnari commenta: “Questa apparecchiatura rappresenta un ulteriore passo avanti nel potenziamento della medicina nucleare al fine di garantire prestazioni di elevato standard qualitativo. Le eccellenti competenze dei nostri professionisti, abbinate all’innovazione tecnologica, sono determinanti per l’assistenza sanitaria ai pazienti e al contempo per lo sviluppo della ricerca e la formazione dei giovani operatori sanitari, nel rispetto del principio dell’inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza che caratterizza il Policlinico”.