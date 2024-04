La città di Vittoria compie 417 anni, gli appuntamenti

In occasione del 417° anniversario della Fondazione della Città di Vittoria mercoledì 24 aprile, alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa nella Basilica di San Giovanni Battista, officiata dall'Arciprete don Salvatore Converso. A seguire verrà deposta una corona di fiori sulla lapide della fondatrice della città, Vittoria Colonna. La messa sarà animata dal Coro polifonico Jubilate Gentes, diretto dalla maestra Gianna Rizza.

Giovedì 25 Aprile, in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione, che ricorda la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazista e dal regime fascista, alle ore 10.30 sarà celebrata la Santa Messa, nella Basilica di San Giovanni Battista dal Vicario Foraneo don Salvatore Cannata. In Piazza del Popolo poi, avrà luogo una cerimonia commemorativa con la posa di una corona di fiori davanti al Monumento ai Caduti.