Modica, si infiamma del liquido in un cantiere edile: ustionato un operaio

Una fiammata causata dalla presenza di un liquido nel locale dove si stavano eseguendo dei lavori edili ha causato ustioni ad un operaio di 39 anni. L'incidente si è verificato in un cantiere di via Iachininoto Saverio, nei pressi di via Tirella. L'uomo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Maggiore di Modica. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area interessata dalle fiamme e i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai motivi che hanno causato l’incidente.