I prodotti enogastronomici del Ragusano in vetrina all'info point gestito da Antica Ibla

Il centro commerciale naturale Antica Ibla, in sinergia con il Comune, ha coinvolto il consorzio di tutela dell’olio dop Monti iblei e il consorzio del Ragusano dop, con i rispettivi punti di riferimento, il presidente Giuseppe Arezzo e il direttore Enzo Cavallo, con l’obiettivo di raggiungere un traguardo mai prima attuato, almeno nella città antica. “Grazie all’attenzione del sindaco, Peppe Cassì, e in particolare dell’assessore allo Sviluppo economico, Giorgio Massari, che si è dato da fare per coordinare questo confronto – sottolinea il consigliere del Ccn, Santi Tiralosi – abbiamo effettuato un sopralluogo nell’infopoint di corso XXV aprile gestito da Antica Ibla all’interno del quale è stato individuato uno spazio in cui saranno esposte le produzioni enogastronomiche d’eccellenza del nostro territorio. Una vetrina di sicuro impatto.

NELLA FOTO, da sinistra: Arezzo, Tiralosi, Massari e Cavallo nella sede dell'infopoint.