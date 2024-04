Muore carbonizzato all'interno della sua auto in piazza Diaz a Carlentini

Si chiama Salvatore Nigro, 76 anni, l'uomo morto stamane verso le 8, dentro la sua auto a Carlentini, nel Siracusano. E' un pensionato e dal racconto di alcuni testimoni, poco dopo essere arrivato in piazza Diaz, sarebbe sceso dalla sua macchina, un Land Rover, per recarsi in un bar e consumare un caffe'. A quel punto e' entrato nell'auto ed una manciata di minuti dopo e' scoppiato l'incendio. Gli inquirenti stanno provando a capire le ragioni che hanno causato il rogo. Per questo motivo hanno prelevato le immagini delle telecamere di sicurezza della zona per riuscire a ricostruire gli ultimi istanti prima della tragedia.

Per cause che sono al vaglio degli inquirenti, coordinati dai magistrati della Procura di Siracusa, il mezzo è andato in fiamme e l’uomo non sarebbe riuscito ad uscire in tempo. Le fiamme, in poco tempo, hanno avvolto la macchina e divorato il conducente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lentini, al cui centralino sono arrivate diverse richieste di soccorso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.