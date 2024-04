Circolava con una pistola a Catania, inseguito e bloccato un 21enne

Girava armato di pistola con matricola abrasa. E' stato arrestato dalla polizia di Stato, al termine di un inseguimento, conclusosi in via Gabriele D'Annunzio. Il 21enne guidava un'auto, con a bordo altri giovani, in maniera spericolata, ad alta velocita' e sul punto di investire gli agenti. Una volta fermati e fatti scendere dall'auto, il guidatore si e' mostrato nervoso. Poco dopo ha consegnato spontaneamente una bustina in cellophane trasparente contenente marijuana. E' stato anche sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di una pistola calibro 7,65 mod. 40 con matricola abrasa con inserito caricatore con 8 cartucce, mentre le perquisizioni personali degli altri tre giovani hanno dato esito negativo. Sotto il tappetino altre tre bustine con marijuana. La pistola con le cartucce e la sostanza stupefacente per un peso di circa 10 grammi sono stati sequestrati. Accompagnati presso gli uffici di polizia per ulteriori accertamenti, al 21enne e' stata anche sequestrata la somma di 220 euro in banconote di vario taglio ed e' stato tratto in arresto per porto abusivo e ricettazione di arma clandestina nonche' per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il pm di turno ha disposto il trasferimento nel carcere di Piazza Lanza.