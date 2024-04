Asp di Palermo, screening cardiologico gratuito a Terrasini

L'Azienda sanitaria provinciale di Palermo, il club Inner Wheel Terrae Sinus, il Comune di Terrasini, il Collegio federativo di cardiologia e l'associazione Auser hanno organizzato per venerdì prossimo, 26 aprile, una giornata dedicata allo screening cardiologico. L'attività, rivolta agli adulti, è in programma dalle 9 alle 16 nel centro diurno per anziani di via Calarossa 52 a Terrasini (Palermo). L'iniziativa, promossa dal presidente del Club Inner Wheel Terrae Sinus, Maria Concetta Failla, sarà curata dagli specialisti ambulatoriali dell'Azienda sanitaria, Calogero Di Maio e Andrea Pappalardo, rispettivamente presidente nazionale e segretario provinciale del Collegio federativo di cardiologia, e da Vincenzo Bucca, già dirigente medico dell'Asp e consigliere nazionale dello stesso Collegio federativo. Verranno effettuate, con accesso diretto e senza prenotazione, visite cardiologiche, misurazione della pressione arteriosa, visione esami ed elettrocardiogramma.