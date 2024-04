Minacce la ex e la ferisce con le forbici: giovane denunciato a Catania

I carabinieri hanno arrestato un 22enne, già ai domiciliari per reati di droga, che dopo aver vessato per mesi, fino a farle interrompere la relazione, ha aggredito la ex, coetanea, nel tentativo di tagliarle i capelli procurandole con le forbici una ferita all'altezza della tempia medicata in ospedale con numerosi punti di sutura. A chiedere aiuto ai militari dell'Arma è stata la sorella della vittima. Quest'ultima ha raccontato le pesanti minacce telefoniche ricevute qualche minuto prima dall'ex che le aveva preannunciato che voleva tagliare la gola e la testa a lei e ai suoi familiari. Il 22 enne è accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ed è stato anche denunciato per evasione.