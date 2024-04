Inferno di fuoco a Floridia, distrutti 3 garage: una donna colta da malore

Un inferno di fuoco e tanta paura quest'oggi, verso le 15,45, nel rione Marchesa a Floridia: le fiamme sono partite da un garage di un condominio di via Spagna, dove c'è un edificio di quattro piani con due ingressi che non si affacciano sulla strada principale. Sotto al piano terra, un supermercato 'Coop' affiliato al Gruppo Radenza di Pozzallo. Secondo quanto si apprende, il proprietario di uno dei box al momento dell'apertura del garage è stato investito da una fiammata. L'uomo è riuscito a mettersi in salvo, ma è scomparso tra una nuvola di fumo. La moglie che si trovava con lui, non vedendolo, è stata colta da malore. Forse ha temuto il peggio per il consorte che è riuscito ad evitare la furia del fuoco, mettendosi al riparo in corso Di Vittorio. Alla donna sono stati prestati i soccorsi dal personale del 118 che verso le 16,30 ha deciso di portarla al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° di Siracusa per ii suo forte stato di agitazione. Prima di essere trasferita le hanno fatto vedere che il marito era rimasto miracolosamente illeso.

Si tratta di R.R., 46 anni, che abita nel quartiere, ma le sue condizioni di salute sono buone. In pochi minuti altri due garage, forse per la presenza di materiale commestibile nel primo box, sono andati a fuoco. Le fiamme oltre a divorare i locali, hanno fatto scattare l'allarme nel palazzo. I condomini, anche per motivi di sicurezza, sono scesi in strada, anche perchè la forza del fuoco ha reciso i cavi dell'illuminazione. Sul posto è stato un continuo via vai dei vigili del fuoco, arrivati da Siracusa. I pompieri in un più di una circostanza hanno dovuto fare rifornimento di acqua nella vicina Solarino. La situazione è andata sotto controllo solo quando in via Spagna è arrivata un'autoscala dei vigili del fuoco. I pompieri hanno avuto ragione dell'incendio quando hanno effettuato lanci dall'alto i getti d'acqua. Sul posto carabinieri, polizia locale , le ambulanze del 118 ed una squadra di operai dell'Enel. Dalle prime investigazioni pare che l'incendio sia partito per un corto circuito. Ad affollare la strada anche un centinaio di curiosi.