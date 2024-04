Modica, consegnati i lavori di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo

Sono stati consegnati alla ditta appaltatrice i lavori di riqualificazione dell'ex mercato ortofrutticolo di viale Medaglie d'oro chiuso la settimana scorsa dopo che gli ultimi tre concessionari avevano liberato i box che avevano in locazione. "All'ex mercato - dichiara il sindaco di Modica, Maria Monisteri - avremo uno spazio che rispetta il verde e ne esalta il significato proprio in pieno centro storico. La riqualificazione dell’ex mercato ortofrutticolo è anche l’esempio di una Modica che sa avere un occhio di riguardo per i più piccoli, un mondo verso cui continuiamo a mostrare attenzione. Sarà questo, infatti, un luogo che diventerà un punto di aggregazione per loro, nel cuore della nostra Città e soprattutto un’area di cui i bambini (ma anche i più grandi) potranno godere come momento condiviso di svago e divertimento. Continuiamo un percorso già cominciato con le amministrazioni di Ignazio Abbate e che la nostra sta portando avanti nella consapevolezza che una città più bella è anche una città migliore, più funzionale e più accogliente. E Modica può esserlo ogni giorno di più”

“Il finanziamento - dichiara Antonio Drago, assessore ai Lavori pubblici - rientra nel cluster dei 10 milioni complessivi dedicati alla rigenerazione urbana (fondi PNRR). Progettista dell’opera è l’architetto Federica Cavallo mentre la direzione Lavori è di Giancarlo Leone. L’impresa che ha in appalto l’opera è la Spadaro e responsabile unico del procedimento, è Giorgio Scollo. Dopo la consegna dei lavori di Palazzo degli Studi, oggi c’è stata questa consegna al mercato ortofrutticolo a dimostrazione chiara dell’intensità del lavoro che ha il mio assessorato ha prodotto in questi mesi. Ci tenevamo all’inizio effettivo dei lavori di queste due opere che riqualificano parti importanti del centro storico. Rimaniamo coerenti a quanto promesso durante la campagna elettorale: miglioreremo il volto di Modica proprio grazie alle tante opere pubbliche di cui ci stiamo occupando”.