Presentato a Vittoria il piano di urbanistica commerciale

Lo sviluppo commerciale di una città comprende variabili sempre più complesse, in linea con i cambiamenti sociali, culturali ed economici del territorio di riferimento. Lo ha chiarito il presidente sezionale Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, presentando, nella sala Rosario Iacono del palazzo di Città, il piano di urbanistica commerciale che lo stesso Lenzo ha predisposto nella qualità di consulente dell’ente comunale. L’incontro è stato presieduto dal sindaco, Francesco Aiello, e ha visto la presenza di numerosi esponenti del sistema Confcommercio della provincia di Ragusa oltre al presidente regionale Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti. C’erano anche i rappresentanti delle altre associazioni di categoria e datoriali.

“Il nuovo piano per il commercio presentato a Vittoria – sottolinea Manenti – offre un modello esemplare che potrebbe essere replicato con successo in tutti i Comuni siciliani. La sua integrazione con le leggi regionali e nazionali dimostra un approccio concreto e conforme alla normativa vigente, fornendo una base solida per lo sviluppo di politiche commerciali coerenti ed efficaci. La promozione di una comunità più unita e l'accessibilità ai servizi essenziali riflettono le esigenze universalmente riconosciute di tutti i cittadini siciliani”.

“Questo piano – ha chiarito Lenzo, che si è avvalso del supporto di Jordan Donzelli, laureando in Architettura che ha operato con un tirocinio gratuito nel settore Urbanistica del Comune – si pone come fondamentale strumento per governare in modo efficace lo sviluppo commerciale all’interno del territorio comunale. Ecco perché attraverso un’analisi dello stato attuale di medie e grandi imprese presenti nel territorio e l’individuazione di obiettivi chiari, il piano mira a promuovere la qualità della vita cittadina e soddisfare i bisogni della comunità. Il concetto di “città delle prossimità” emerge come una prospettiva promettente per il futuro, in cui l'accessibilità e la vicinanza diventano elementi fondamentali per migliorare la qualità della vita e promuovere la costruzione di comunità solide e inclusive”.