Giuseppe Peritore è il nuovo questore di Trapani

Giuseppe Felice Peritore, 60 anni, è il nuovo questore di Trapani. Originario di Agrigento, torna in Sicilia dove negli anni passati ha ricoperto diversi incarichi. Peritore lascia Imperia dove ha prestato servizio dal 2021. In polizia dal 1988 è stato assegnato alla Questura di Bergamo, dal 1990 al 2014 ha prestato servizio alla Questura di Palermo e dall'agosto 2014 fino al giugno 2020 è stato vicario del questore di Agrigento. Si insedierà il 6 maggio. Succede a Salvatore La Rosa che, promosso dirigente generale, assumerà il ruolo di consigliere ministeriale alla Direzione centrale per gli Affari generali e le Politiche del personale della polizia al ministero dell'Interno.