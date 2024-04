Sparatoria nelle prime ore di oggi a Vittoria, in una zona alla periferia della città. Due colpi di pistola avrebbero ferito un uomo con precedenti penali. Ancora da chiarire i contorni della vicenda sulla quale sta indagando la Polizia. L'uomo raggiunto dai colpi di pistola non sarebbe in pericolo di vita ed è stato ricoverato all'ospedale Guzzardi di Vittoria.